HH.ru: в Рязанской области зарплата воспитателей ниже, чем в среднем по России

Отмечается, что воспитатели получают в регионе около 26,5 тысячи рублей.

В Рязанской области зарплата воспитателей ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщает сервис по поиску работы HH.ru.

Отмечается, что воспитатели получают в регионе порядка 26,5 тысячи рублей, что на шесть процентов больше, чем в 2023 году.

Во стране средняя предлагаемая зарплата воспитателей выросла на 18% и составила 40 900 рублей.

В Рязанской области по сравнению с прошлым годом у работодателей, как из частных, так и муниципальных детских садов спрос на воспитателей вырос на 35%.