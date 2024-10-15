Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды

Там сообщили, что 15 октября в регионе ожидается дождь. Местами гололед, ухудшение видимости в осадках, на отдельных участках дорог гололедица.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Там сообщили, что 15 октября в регионе ожидается дождь. Местами гололед, ухудшение видимости в осадках, на отдельных участках дорог гололедица.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — отметили в сообщении.