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Газовики пресекли незаконное подключение к газопроводу в Касимове

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» в ходе рейда в городе Касимов обнаружили незаконную врезку в газопровод. Ранее хозяину домовладения уже была ограничена подача газоснабжения за долги в сумме более 178 тысяч рублей.

Причиненный ущерб поставщику газа от несанкционированного подключения составил 35 тысяч.

Чтобы прекратить газоснабжение, специалисты обрезали газопровод к дому потребителя.

Теперь, чтобы восстановить подачу ресурса, абоненту помимо основной суммы задолженности, предстоит оплатить стоимость работ по отключению и последующему подключению. А в случае повторения нарушения ему будет грозить уже уголовная ответственность.

«Помимо финансовых затрат для потребителей, самовольная врезка в газопровод — это прямая угроза жизни и здоровью людей, а также их имуществу. Последствия самопусков могу быть самые печальные — пожары, взрывы, отравления угарным газом, гибель людей», — подчеркнул заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.