Две рязанки обокрали волгоградскую пенсионерку под видом медработниц
Ранее судимые 50-летняя и 48-летняя жительницы Рязани украли у 86-летней пенсионерки 2,5 млн рублей, спрятанных в кровати. Они представились женщине медицинскими работниками. Отмечается, что для лучшей конспирации женщины надели парики и очки.
Две рязанки обокрали волгоградскую пенсионерку под видом медработниц. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Волгоградской области.
Ранее судимые 50-летняя и 48-летняя жительницы Рязани украли у 86-летней пенсионерки 2,5 млн рублей, спрятанных в кровати. Они представились женщине медицинскими работниками. Отмечается, что для лучшей конспирации женщины надели парики и очки.
Мошенниц задержали, их отправили под стражу.