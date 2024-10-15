Две рязанки обокрали волгоградскую пенсионерку под видом медработниц

Ранее судимые 50-летняя и 48-летняя жительницы Рязани украли у 86-летней пенсионерки 2,5 млн рублей, спрятанных в кровати. Они представились женщине медицинскими работниками. Отмечается, что для лучшей конспирации женщины надели парики и очки.