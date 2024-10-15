Автопарк ГК «Зеленый сад» пополнился двумя «КамАзами»

Автопарк ГК «Зеленый сад» пополнился двумя «КамАзами». В ближайшее время автомобили начнут работать на строительных площадках Рязани и Подмосковья.

Всего в автопарке компании больше 100 единиц подвижного состава и около 500 единиц спецтехники. Это грузовики, экскаваторы, самосвалы, краны, погрузчики и т. д.

«У нас имеется вся необходимая техника для полного цикла работ на объектах. Есть собственная ремонтная база с пневматическим и электрическим инструментом.

Водители уверены, что техника выходит на линию исправной, а значит дневную разнарядку можно выполнить без проблем», — подчеркнул заместитель директора по транспорту ГК «Зеленый сад» Василий Марков.

Виталий Сидоров работает в компании «Зеленый сад» около трех лет. Всего за рулем — более 15-и.

Виталий продолжает семейную традицию, водителями работают его отец, дядя и братья. Начинал карьеру в колхозе, где управлял самосвалами и водовозами, в «Зеленом саде» работает на миксере — возит бетон.

«Если нет работы по бетону, тогда на самосвале могу возить, например, песок или грунт. Работа такая, что простоев не бывает. И сезонности нет — всегда полная загрузка», — сказал он.

Зарплата у водителей соответствующая — более 100 000 рублей. Плюс соцгарантии, бесплатные форма, питание и сотовая связь.

Автопарк «Зеленого сада» обновляется и расширяет регулярно. Требуются и новые сотрудники: водители категорий В и С, слесари, специалисты по снабжению.