16-летний рязанский мотоциклист рассказал о ДТП с его участием

Юноша не справился с управлением и врезался в забор.

16-летний рязанский мотоциклист рассказал о ДТП с его участием. Пост об этом появился в Telegram-канале «MotoCrash TV».

«Недавно купил себе мягкую грязевую резину. Ехал примерно 100 км/ч. Начало носить зад, а далее воблинг, из которого я успешно вышел. Мотоцикл направило в угол забора из профлиста. Его я постарался объехать, но места не хватило — ударился правой ногой. В момент удара слетел шлем из-за сломанной застежки. Под забором было возвышение, на котором в момент удара я подлетел. Правая нога сильно повредилась. Стало тепло, и темно в глазах. Валялся на асфальте час, потеряв два литра крови», — написал юноша.

По информации пострадавшего, полиция и скорая помощь приехали вовремя и увезли его в областной центр. Подростку грозила ампутация ноги, но врачи смогли избежать крайних мер. Два дня мотоциклист провел в искусственном сне.