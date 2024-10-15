Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
Срд, 16
Чтв, 17
ЦБ USD 96.1 0.03 15/10
ЦБ EUR 105.49 0.38 15/10
Нал. USD 95.45 / 95.91 15/10 11:30
Нал. EUR 104.45 / 105.55 15/10 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
11 155
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
33 844
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
22 166
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
25 363
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
16-летний рязанский мотоциклист рассказал о ДТП с его участием
Юноша не справился с управлением и врезался в забор.

16-летний рязанский мотоциклист рассказал о ДТП с его участием. Пост об этом появился в Telegram-канале «MotoCrash TV».

«Недавно купил себе мягкую грязевую резину. Ехал примерно 100 км/ч. Начало носить зад, а далее воблинг, из которого я успешно вышел. Мотоцикл направило в угол забора из профлиста. Его я постарался объехать, но места не хватило — ударился правой ногой. В момент удара слетел шлем из-за сломанной застежки. Под забором было возвышение, на котором в момент удара я подлетел. Правая нога сильно повредилась. Стало тепло, и темно в глазах. Валялся на асфальте час, потеряв два литра крови», — написал юноша.

По информации пострадавшего, полиция и скорая помощь приехали вовремя и увезли его в областной центр. Подростку грозила ампутация ноги, но врачи смогли избежать крайних мер. Два дня мотоциклист провел в искусственном сне.