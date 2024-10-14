За выходные в Рязанской области нашли 36 мигрантов-нарушителей

Нарушения пресечены в Рязани и в Касимовском, Рыбновском и Рязанском, Кораблинском, Михайловском, Ряжском, Скопинском, Шиловском, Пронском и Захаровском районах.

За выходные в Рязанской области нашли 36 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Полицейские за прошедшие выходные пресекли в Рязанской области 36 правонарушений в сфере миграции и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Нарушения пресечены в Рязани и в Касимовском, Рыбновском и Рязанском, Кораблинском, Михайловском, Ряжском, Скопинском, Шиловском, Пронском и Захаровском районах.

Административные протоколы составлялись по поводу нарушений ими правил пребывания на территории Российской Федерации или незаконного осуществления трудовой деятельности. Оперативники выписали штрафы на трех работодателей, которые незаконно привлекли мигрантов к трудовой деятельности.

В Рязани 38-летняя местная жительница фиктивно поставила на учет по адресу своей квартиры на Касимовском шоссе 37-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Н нее возбудили уголовное дело.