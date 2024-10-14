За неделю более семи тысяч рязанцев заболели гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю, с 7 по 13 октября, среди населения Рязанской области зарегистрировали 7 779 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже предыдущей недели на 11,9%.

За неделю более семи тысяч рязанцев заболели гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю, с 7 по 13 октября, среди населения Рязанской области зарегистрировали 7 779 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже предыдущей недели на 11,9%.

Напомним, на прошлой неделе число заболевших было на 1035 человек больше.