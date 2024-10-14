ВС РФ уничтожили восемь складов с боеприпасами ВСУ

За сутки ВСУ потеряли 1765 военнослужащих.

ВС РФ уничтожили восемь складов с боеприпасами ВСУ. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает Минобороны.

За сутки ВСУ потеряли 1765 военнослужащих.

Российскими войсками отражены две контратаки штурмовых групп 67-й механизированной и 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, униточтожены две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм орудие Д-20, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», а также «Caesar» производства Франции.

Средствами ПВО за сутки сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.