Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду
Под отключение попали музеи, школы, дом ребенка и жилые дома.
Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
Во вторник, 15 октября, c 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Вознесенская, дом № 36;
- переулок Войкова, дома №№ 1, 3;
- улица Садовая, дома №№ 34, 35, 37, 39, 42-а, 42-б;
- улица Свободы, дома №№ 28, 30 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 32 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 35, 37, 39, 43, 45, 49, 50, 51, 52/2, 53-а, 53-б, 57 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей);
- улица Щедрина, дома №№ 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 31, 31б, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 44.
С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- 3-й Мопровский переулок, дома №№ 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12;
- улица Весенняя, дома №№ 1/28-11 (нечетная сторона, 8-12 (четная сторона), (МБОУ Школа № 24);
- улица Высоковольтная, дома №№ 34/13, 48, 50-а, 54, 47 (ГБУ РО Рязанский дом ребенка);
- улица Чкалова, дома №№ 5-13, 19, 19-г, 27 (нечетная сторона)18-62 (четная сторона), 9-а (МБОУ Многопрофильная школа № 17).