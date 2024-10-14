Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
Срд, 16
ЦБ USD 96.1 0.03 15/10
ЦБ EUR 105.49 0.38 15/10
Нал. USD 95.35 / 96.10 14/10 18:25
Нал. EUR 103.50 / 105.55 14/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
10 241
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
32 919
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
21 259
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
24 442
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду
Под отключение попали музеи, школы, дом ребенка и жилые дома.

Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

Во вторник, 15 октября, c 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Вознесенская, дом № 36;
  • переулок Войкова, дома №№ 1, 3;
  • улица Садовая, дома №№ 34, 35, 37, 39, 42-а, 42-б;
  • улица Свободы, дома №№ 28, 30 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 32 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 35, 37, 39, 43, 45, 49, 50, 51, 52/2, 53-а, 53-б, 57 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей);
  • улица Щедрина, дома №№ 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 31, 31б, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 44.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • 3-й Мопровский переулок, дома №№ 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12;
  • улица Весенняя, дома №№ 1/28-11 (нечетная сторона, 8-12 (четная сторона), (МБОУ Школа № 24);
  • улица Высоковольтная, дома №№ 34/13, 48, 50-а, 54, 47 (ГБУ РО Рязанский дом ребенка);
  • улица Чкалова, дома №№ 5-13, 19, 19-г, 27 (нечетная сторона)18-62 (четная сторона), 9-а (МБОУ Многопрофильная школа № 17).