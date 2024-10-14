Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду

Под отключение попали музеи, школы, дом ребенка и жилые дома.

Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

Во вторник, 15 октября, c 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Вознесенская, дом № 36;

переулок Войкова, дома №№ 1, 3;

улица Садовая, дома №№ 34, 35, 37, 39, 42-а, 42-б;

улица Свободы, дома №№ 28, 30 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 32 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 35, 37, 39, 43, 45, 49, 50, 51, 52/2, 53-а, 53-б, 57 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей);

улица Щедрина, дома №№ 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 31, 31б, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 44.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: