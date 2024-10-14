В Старожиловском районе полицейские нашли теплицу с коноплей
Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области и МО МВД России «Кораблинский» при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по региону задержали 30-летнего жителя деревни Акулово Старожиловского района.
В Старожиловском районе полицейские нашли теплицу с коноплей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области и МО МВД России «Кораблинский» при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по региону задержали 30-летнего жителя деревни Акулово Старожиловского района.
Мужчина увлекался выращиванием конопли, а изготовленную из нее марихуану употреблял сам и угощал ею знакомых. На приусадебном участке полицейские обнаружили теплицу, в которой произрастали 4 куста конопли. Рядом были разложены готовая марихуана массой 907 г и части растений каннабиса в стадии высушивания массой 2,5 кг.
Возбуждено уголовное дело.