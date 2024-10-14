В Сараях произошла лобовая авария
На улице Горького столкнулись ВАЗ-2111 и Honda Civic.
В Сараях произошла лобовая авария. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу местной ГАИ.
ДТП случилось днем 13 октября на улице Горького. Там столкнулись ВАЗ-2111 и Honda Civic.
По предварительным данным 61-летний житель Телятников, управляющий иномаркой, не уступил дорогу водителю ВАЗа, который пользовался преимуществом проезда. В результате обе машины получили технические повреждения.
Среди людей пострадавших нет.