В Сараях произошла лобовая авария

На улице Горького столкнулись ВАЗ-2111 и Honda Civic.

В Сараях произошла лобовая авария. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу местной ГАИ.

ДТП случилось днем 13 октября на улице Горького. Там столкнулись ВАЗ-2111 и Honda Civic.

По предварительным данным 61-летний житель Телятников, управляющий иномаркой, не уступил дорогу водителю ВАЗа, который пользовался преимуществом проезда. В результате обе машины получили технические повреждения.

Среди людей пострадавших нет.