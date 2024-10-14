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В Самаре школьник выпал из окна во время урока

В Самаре школьник выпал из окна во время урока. Об этом сообщает Readovkа.

Отмечается, что мальчик выпал из окна 4-го этажа. На кадрах видно, что ребенок в крови сидел под окнами школы.

По одной из версий, незадолго до происшествия он пролил чернила, а его одноклассники стали глумиться. По данным издания, над ребенком издеваются сверстники.

«Одноклассники толкали его с лестницы, а в столовой выливали суп на голову. Подобные издевки выкладывались в школьном паблике», — отметили в сообщении.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.