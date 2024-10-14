В Рыбновском районе провели дезинфекцию территории, где обнаружили трупы кур

По данным начальника Рыбновской ветеринарной станции Ильи Юдаева, место никак не классифицируется, потому что нет никакой информации о нем.

В Рыбновском районе провели дезинфекцию территории, где обнаружили трупы кур. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По данным начальника Рыбновской ветеринарной станции Ильи Юдаева, место никак не классифицируется, потому что нет никакой информации о нем.

«Уже с администрацией в дальнейшем будем выяснять, как сюда попали птицы, и будем принимать меры», — сказал он.

Территорию обработали. Останки убрали.

Напомним, ранее местные жители нашли заброшенную ферму с трупами животных.