В Рязанской области появится китайский завод по производству автозапчастей
На презентации потенциала региона в Пекине Малков рассказал, что Рязанская область и Китай разрабатывают несколько совместных проектов.
В Рязанской области появится китайский завод по производству автозапчастей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова.
На презентации потенциала региона в Пекине Малков рассказал, что Рязанская область и Китай разрабатывают несколько совместных проектов.
«У нас сейчас есть несколько потенциальных проектов по локализации производств на территории Рязанской области, все они сейчас находятся на стадии высокой степени готовности к началу реализации», — заявил Малков.
Он также отметил, что проекты будут реализованы несмотря на некоторые сложности во взаиморасчетах между странами.