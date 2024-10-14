В Рязанской области появится китайский завод по производству автозапчастей

На презентации потенциала региона в Пекине Малков рассказал, что Рязанская область и Китай разрабатывают несколько совместных проектов.

В Рязанской области появится китайский завод по производству автозапчастей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова.

На презентации потенциала региона в Пекине Малков рассказал, что Рязанская область и Китай разрабатывают несколько совместных проектов.

«У нас сейчас есть несколько потенциальных проектов по локализации производств на территории Рязанской области, все они сейчас находятся на стадии высокой степени готовности к началу реализации», — заявил Малков.

Он также отметил, что проекты будут реализованы несмотря на некоторые сложности во взаиморасчетах между странами.