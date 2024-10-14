В Рязанской области похоронили погибшего на СВО бойца

Прощание с погибшим Александром Лаврененко прошло в понедельник, 14 октября, в селе Ермо-Николаевка.

В Рязанской области похоронили погибшего на СВО бойца. Об этом сообщает пресс служба администрации Пителинского района.

Прощание с погибшим Александром Лаврененко прошло в понедельник, 14 октября, в селе Ермо-Николаевка.

В церемонии прощания приняли участие представители районной власти, местные жители, родственники и друзья погибшего.

Рядовой Лаврененко ушел служить по контракту в начале февраля 2024 года, погиб в ходе выполнения боевой задачи.