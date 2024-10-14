В Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер

Местами на дорогах гололед и гололедица, налипание мокрого снега.

В Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС по региону.

15 октября будет облачно. Ночью осадки (дождь, ледяной дождь, местами мокрый снег). Днем также возможен небольшой дождь.

Ночью и утром местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости в осадках, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, ночью местами порывы 11-16 м/с.

Температура воздуха по области ночью −1…+4°С, днем +4…+9°С.