Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
Срд, 16
ЦБ USD 96.07 -1.17 12/10
ЦБ EUR 105.11 -1.4 12/10
Нал. USD 95.35 / 95.91 14/10 14:55
Нал. EUR 103.81 / 105.27 14/10 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
9 976
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
32 661
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
21 011
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
24 182
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер
Местами на дорогах гололед и гололедица, налипание мокрого снега.

В Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС по региону.

15 октября будет облачно. Ночью осадки (дождь, ледяной дождь, местами мокрый снег). Днем также возможен небольшой дождь.

Ночью и утром местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости в осадках, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, ночью местами порывы 11-16 м/с.

Температура воздуха по области ночью −1…+4°С, днем +4…+9°С.