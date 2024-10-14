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В Рязанской области ищут родственников двух красноармейцев, погибших во время ВОВ
Их казнили в концлагере Маутхаузен.

В Рязанской области ищут родственников двух красноармейцев, казненных в концлагере Маутхаузен во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет ИД «Пресса».

Васюков Григорий Сергеевич — младший лейтенант, 1919 года рождения. Пропал без вести в августе 1941 года. Уроженец Касимовского района, село Лом.

Волков Вячеслав Николаевич — старший лейтенант, 1914 года рождения. Пропал без вести в 1942 году. Уроженец Сапожковского района, село Никольское.

Факт гибели солдат установили члены поискового отряда Московского авиационного института.

Родственников погибших советских военнослужащих просят писать на электронную почту — ryazpressa@yandex.ru.