В Рязанской области ищут родственников двух красноармейцев, погибших во время ВОВ

Их казнили в концлагере Маутхаузен.

В Рязанской области ищут родственников двух красноармейцев, казненных в концлагере Маутхаузен во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет ИД «Пресса».

Васюков Григорий Сергеевич — младший лейтенант, 1919 года рождения. Пропал без вести в августе 1941 года. Уроженец Касимовского района, село Лом.

Волков Вячеслав Николаевич — старший лейтенант, 1914 года рождения. Пропал без вести в 1942 году. Уроженец Сапожковского района, село Никольское.

Факт гибели солдат установили члены поискового отряда Московского авиационного института.