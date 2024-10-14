В Рязани задержали мужчину, который угрожал продавцу магазина оружием

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов по улице Вишневой.

В Рязани задержали мужчину, который угрожал продавцу магазина оружием. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов по улице Вишневой. Пьяный рязанец зашел в магазин после закрытия и потребовал продать ему бутылку спиртного. Сотрудник объяснил, что после 22:00 они могут продавать только безалкогольную продукцию, и попросил покинуть помещение. После этого покупатель достал страйкбольный пистолет и начал угрожать продавцу.

Наряд Росгвардии задержал подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель Михайлова. Задержанный передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.