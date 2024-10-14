В Рязани провели рейд по выгулу собак

Сотрудники администрации провели профилактические мероприятия с гражданами по факту соблюдения правил содержания и выгула собак в общественных местах.

В Рязани провели рейд по выгулу собак. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Рейд прошел в ЦПКиО 12 октября. Сотрудники администрации провели профилактические мероприятия с гражданами по факту соблюдения правил содержания и выгула собак в общественных местах.

По итогам мероприятий с рязанцами провели профилактические беседы о правилах выгула домашних животных. Также владельцам собак выдали уведомления о недопущении загрязнения территории Рязани продуктами жизнедеятельности их домашними питомцами.