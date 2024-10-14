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В Рязани пройдет молодежный промышленный форума «Инженеры будущего — 2025»
Три года подряд он проходил на территории Тульской области.

Вице-губернатор Артем Бранов представил Рязанскую область на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В ходе заседания речь шла о современных вызовах и новых механизмах в интересах промышленно-технологического развития страны.

Отдельно был рассмотрен вопрос организации Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2025». Три года подряд он проходил на территории Тульской области. Планируется, что в следующем году площадкой станет Рязань.

«Промышленность нашей страны растет, несмотря на беспрецедентные вызовы. И сегодня как никогда важно создавать возможности для развития молодых специалистов. В Рязанской области современная инфраструктура, сильная инженерная школа и опыт проведения международных масштабных мероприятий. Все это делает наш регион прекрасной площадкой для проведения форума „Инженеры будущего“», — написал Артем Бранов на своей странице ВКонтакте.