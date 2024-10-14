В Рязани ограничат движение по Северной окружной на мосту через Трубеж
В связи с проведением работ по техническому обслуживанию механизмов пролетного строения движение по мосту через реку Трубеж будет закрыто с 00:00 до 5 утра ежедневно с 17 по 26 октября.
В Рязани ограничат движение по Северной окружной на мосту через Трубеж. Об этом сообщает Минтранс региона.
В связи с проведением работ по техническому обслуживанию механизмов пролетного строения движение по мосту через реку Трубеж будет закрыто с 00:00 до 5 утра ежедневно с 17 по 26 октября.
Фото Минтранс Рязанской области.