В Рязани на Южной окружной столкнулись две фуры

Из-за аварии на обходе образовался пробка.

В Рязани на Южной окружной столкнулись две фуры. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

«Пробка от Teboil в сторону Михайловского шоссе. ДТП после Храповского путепровода перед светофором. Выбирайте пути объезда. А еще соблюдайте дистанцию и не залипайте в телефон», — написал автор поста.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке серьезно затруднено.