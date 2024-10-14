В Рязани на улице Яхонтова легковушка сбила восьмилетнего пешехода

Ребенок получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь

В Рязани на улице Яхонтова легковушка сбила восьмилетнего пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась 13 октября примерно в 15:04 около дома № 19. По предварительной информации, 56-летний рязанец за рулем автомобиля Lada Largus наехал на несовершеннолетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате происшествия школьник обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.