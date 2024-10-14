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В Рязани на Окском проезде поймали мужчину с наркотиками
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани на Окском проезде поймали мужчину с наркотиками. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Наряд ППС заметил гражданина, который при виде полицейских попытался скрыться среди деревьев.

Патрульные остановили прохожего и выявили, что 37-летний житель Рязанского района причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Оперативники провели личный досмотр рязанца и нашли у него полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в пакете хранилось более 1,3 грамма синтетического наркотического средства. Злоумышленника задержали.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.