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В Рязани до конца 2030 года планируют расселить 65 аварийных домов
На реализацию программы потребуется ₽2,3 млрд.

В Рязани до конца 2030 года планируют расселить 65 аварийных домов, 10 из них переведут в нежилые здания, остальные снесут. Соответствующее постановление выпустила администрация города.

В муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда вошли многоквартирные дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2023 года.

Расселить предстоит 684 жилых помещения, для их собственников будут приобретаться или ремонтироваться уже имеющиеся у города квартиры.

На реализацию программы потребуется ₽2,3 млрд.