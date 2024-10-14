В России со следующего года маткапитал на первенца увеличится на 46 тысяч

Выплата за рождение второго ребенка вырастет на 61 тысячу рублей.

В России со следующего года маткапитал на первенца увеличится на 46 тысяч. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Выплата за рождение второго ребенка вырастет на 61 тысячу рублей.

Котяков напомнил, что с 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции, на сегодняшний день в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение на 7,3%.

Таким образом, выплата на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первом, пояснил министр.