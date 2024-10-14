В России хотят запретить выступления животных в цирках

Соответствующую инициативу Госдума рассмотрит в ноябре.

В России хотят запретить выступления животных в цирках. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

По его словам, проблема «поднята правильная», но решать ее надо последовательно, «закручивая гайки» в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали.

Парламентарий добавил, что принятие инициативы может привести к коллапсу, так как сегодня реабилитационные центры «забиты под завязку». Цирки уже сделали лицензированным видом деятельности, им нужно соответствовать огромному количеству требований и постоянно проходить проверки.

Отмечается, что соответствующую инициативу Госдума рассмотрит в ноябре.