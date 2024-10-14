В России глава Следственного комитета сможет продолжить службу после 70 лет

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет главе государства продлевать срок службы главы Следственного комитета после достижения последним 70 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предельный возраст пребывания на службе в СК — 65 лет. При этом ранее уже было оговорено, что руководитель следственного органа может продлить срок службы своему сотруднику до достижения им 70 лет.

Как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон устраняет правовую неопределенность по поводу предельного срока службы самого председателя Следственного комитета России.