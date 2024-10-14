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В Окском заповеднике рассказали о занятиях лосей в осеннем лесу

В Окском заповеднике рассказали о занятиях лосей в осеннем лесу. Об этом сообщила старший научный сотрудник Надежда Панкова.

«Молодой лось чешет рога о дерево. Гон подошел к концу и рога уже особо не нужны. Солидные рогачи будут сбрасывать свою гордость уже в ноябре, а молодежь может оставаться рогатой до глубокой зимы. Кстати, дерево, которое бодает этот лосиный парень, не простое — это кабанья „чесалка“, отполированная боками многих поколений кабанов. На этом же дереве есть и следы медвежьих когтей», — написала она.