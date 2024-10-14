В Москве пациентка умерла после удаления всех зубов

В Москве пациентка умерла после удаления всех зубов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 59-летняя жительница Подмосковья обратилась в стоматологию на Хорошевском шоссе для установки имплантов. Врач «выдернул» пациентке все 32 зуба и отправил домой. Первые сутки она чувствовала себя нормально и на здоровье не жаловалась, но потом пошла в ванную, потеряла сознание и скончалась.

Проводится проверка по статье «Убийство». Точная причина смерти выясняется. По одной из версий, у женщины не выдержало сердце. Е супруга сейчас также допрашивают.