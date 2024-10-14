В Курской области погиб выпускник рязанского училища ВДВ Юрий Михайлов

Его наградили орденом Мужества посмертно.

В Курской области погиб выпускник рязанского училища ВДВ Юрий Михайлов. Об этом сообщается в группе «ВДВ. Псков» «ВКонтакте».

Отмечается, что 29 августа при выполнении задач СВО по защите государственной границы на территории Курской области погиб заместитель командира десантно-штурмового батальона по ВПР Юрий Михайлов.

В 2007 году он закончил рязанское десантное училище имени Маргелова.

У него осталась жена и две дочки.

Михайлова наградили орденом Мужества посмертно.