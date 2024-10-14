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В Госдуме высказались о введении налога на бездетность
Там считают, что подобные меры приведут к резкому возмущению в обществе, поэтому лучше заменить их доступным жильем и пособием.

В Госдуме высказались о введении налога на бездетность. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на слова депутата Яны Лантратовой.

«В вопросах демографии нужно искать другие решения, которые будут бороться с причиной, а не со следствием», — подчеркнула Лантратова.

Она добавила, что налог на бездетность не учитывает, что далеко не все могут иметь детей. В результате это приведет к возмущению общества, которое будет очень обоснованным, предупредила парламентарий.

Лантратова призвала заменить налог на бездетность такими мерами поддержки семей, как обеспечение их доступным жильем, медпомощью, хорошими пособиями. Также, по ее мнению, следует предоставлять семьям с детьми налоговые льготы, строить больше детсадов и школ.

«Качественное образование — вот что действительно поможет», — подчеркнула она.