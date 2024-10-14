В Брянской области заправки из-за угрозы атак БПЛА начали закладывать бетонными блоками

В Брянской области заправки из-за угрозы атак БПЛА начали закладывать бетонными блоками. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что сооружения возводят у заправочных станций в районах, которые находятся рядом с украинской границей. Например, заправка компании «Лукойл» в Клинцовском районе полностью закрыла окна и вход с помощью импровизированной стены.

На других АЗС устанавливают модульные укрытия, в которые нужно уходить при угрозе обстрела или атаки беспилотника. Также от БПЛА защищают инфраструктуру, где хранится топливо — с помощью специальных каркасов и сеток.