Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
10°
Срд, 16
10°
ЦБ USD 96.07 -1.17 12/10
ЦБ EUR 105.11 -1.4 12/10
Нал. USD 94.58 / 96.10 14/10 08:30
Нал. EUR 105.00 / 105.00 14/10 08:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
9 628
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
32 331
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
20 713
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
23 873
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
США выразили готовность к переговорам с Россией, Китаем и КНДР
Речь пойдет о сокращении ядерных вооружений.

США выразили готовность к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по вопросам сокращения ядерных вооружений. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на американского президента Джо Байдена.

По его словам, все страны должны стремиться к полному отказу от ядерного оружия. Он отметил, что мировая нестабильность стала лишь дополнительной мотивацией для переговоров на эту тему. Штаты готовы перейти к диалогу без предварительных условий, добавил Байден.

«Ни всему миру, ни нашим странам не выгодно тормозить процесс в сокращении ядерных арсеналов. Ядерные риски подрывают соглашения и нормы, над созданием которых велась общая работа», — указано в письменном заявлении Байдена в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке».