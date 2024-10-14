США выразили готовность к переговорам с Россией, Китаем и КНДР

Речь пойдет о сокращении ядерных вооружений.

США выразили готовность к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по вопросам сокращения ядерных вооружений. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на американского президента Джо Байдена.

По его словам, все страны должны стремиться к полному отказу от ядерного оружия. Он отметил, что мировая нестабильность стала лишь дополнительной мотивацией для переговоров на эту тему. Штаты готовы перейти к диалогу без предварительных условий, добавил Байден.

«Ни всему миру, ни нашим странам не выгодно тормозить процесс в сокращении ядерных арсеналов. Ядерные риски подрывают соглашения и нормы, над созданием которых велась общая работа», — указано в письменном заявлении Байдена в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке».