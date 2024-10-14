Североатлантический циклон «Хельма» накроет Рязанскую область
Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом.
Североатлантический циклон «Хельма» накроет Рязанскую область. Это следует из заявлений ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Циклон сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3… +5 °С, что соответствует климатической норме первых дней ноября.