Рязанская область заняла 47 место в рейтинге благосостояния российских регионов

В числе первых в списке оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Рязанская область заняла 47 место в рейтинге благосостояния российских регионов. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщило РИА Новости.

При его составлении учитывались отношение средних доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше ₽60 тыс. в месяц.

В числе первых в списке оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. На последних строчках — Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.