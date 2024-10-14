Рязанская бригада «скорой» помогла молодому человеку с приступом психоза

Из-за спора молодой человек устроил погоню за родными с угрозами и ножом. На место вызвали скорую помощь.

Рязанская бригада «скорой» помогла молодому человеку с приступом психоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По словам родственников молодого человека, сначала он стал раздражительным и агрессивным.

«Поведение становилось все более неадекватным. Если раньше мы считали это результатом плохого настроения, служебных неприятностей, то теперь с каждым днем все сильнее убеждались в том, что без вмешательства психиатра не обойтись. Но посещение профильного стационара откладывали до последнего момента», — рассказал родственник госпитализированного.

Он отметил, что в один из дней из-за спора молодой человек устроил погоню за родными с угрозами и ножом. На место вызвали скорую помощь.

«Понимаем всю сложность положения медиков. Находиться, буквально, в метре от вооруженного, агрессивного пациента очень непросто. Любое неосторожное движение или слово могло привести к непредсказуемым последствиям. И все же убедительные аргументы помогли больному успокоиться. Он дал согласие поехать в больницу», — отметил рязанец.