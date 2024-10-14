Рязанцы рассказали о детях, прыгающих на мешках с реагентами

Опасные игры заметили на улице Товарный двор.

Рязанцы рассказали о детях, прыгающих на мешках с реагентами. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«Неоднократно замечал, что дети (6-8 человек) играют на огромных мешках с технической солью (для посыпки дорог зимой) по улице Товарный двор ст. Рязань-1. Дети скорее всего с соседних домов р-на Бутырки. Замечания охранника игнорируют», — написал автор публикации.

Он также добавил, что каждый мешок весит по тонне и предположил, что такие игры могут обернуться трагедией.