Росздравнадзор заявил о достаточном количестве антибиотиков в российских аптеках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там рассказали, что препараты стабильно выходят в гражданский оборот.
Ранее «Известия»
«Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье. По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет», — говорится в сообщении.