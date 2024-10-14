Росздравнадзор заявил о достаточном количестве антибиотиков в российских аптеках

Там рассказали, что препараты стабильно выходят в гражданский оборот.

Росздравнадзор заявил о достаточном количестве антибиотиков в российских аптеках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там рассказали, что препараты стабильно выходят в гражданский оборот.

Ранее «Известия» выпустили статью о том, что из аптек почти трети регионов России пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Также утверждалось, что в региональных аптеках не хватает лекарств с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин.

«Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье. По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет», — говорится в сообщении.