Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Благодаря празднованию Дня народного единства, понедельник, 4 ноября, будет выходным.

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщило РИА Новости.

Благодаря празднованию Дня народного единства в понедельник, 4 ноября, рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня.

Однако россияне будут работать шесть дней на предшествующей неделе — с 28 октября по 2 ноября перед празднованием.

Согласно 153 статье Трудового кодекса Российской Федерации, работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. Вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха. День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться «О днях воинской славы и памятных датах России»).