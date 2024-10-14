Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров при помощи спецустройств

Речь идет о рамках и устройствах, переворачивающих номера (управляются с пульта из салона). Теперь их будут конфисковывать.

Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров при помощи спецустройств. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 14 октября, Владимир Путин подписал закон о лишении прав до 1,5 лет за сокрытие номеров на машине при помощи спецустройств.

Речь идет о рамках и устройствах, переворачивающих номера (управляются с пульта из салона). Теперь их будут конфисковывать.