Появились кадры наезда на ребенка на улице Урицкого в Рязани

На ролике видно, что водитель автомобиля Ford EcoSport задела несовершеннолетнего.

Появились кадры наезда на ребенка на улице Урицкого в Рязани. Видео в редакцию РЗН. Инфо прислал родственник пострадавшего.

На ролике видно, что водитель автомобиля Ford EcoSport задела несовершеннолетнего. К пострадавшему сразу же подошли прохожие. Женщина, которая была за рулем, остановилась на дороге и также вышла к ребенку.

Ранее сообщалось, что на улице Урицкого в Рязани неизвестный сбил восьмилетнего ребенка и скрылся.