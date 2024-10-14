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Пенсионерка из Рязани перевела мошенника более трех миллионов рублей
Отмечается, что мошенники представились женщине сотрудниками правоохранительных органов.

Пенсионерка из Рязани перевела мошенника более трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что мошенники представились женщине сотрудниками правоохранительных органов. Через банкомат она перевела им более 3,2 млн рублей. Только потом рязанка поняла, что общалась не с сотрудником МВД, и обратилась к настоящим полицейским.

«Если вам поступил звонок с незнакомого номера, собеседник начинает давить на вас, говорит о деньгах или же пытается узнать какие-то данные, например, данные карты или коды из СМС, положите трубку. Чтобы перепроверить информацию, позвоните по официальному номеру той организации, откуда якобы с вами пытались связаться», — советует начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.