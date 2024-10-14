Павел Малков презентовал потенциал Рязанской области в Китае

«Полгода назад приезжали в КНР с основной задачей — увеличение экспорта рязанских товаров на китайский рынок. Работу в этом направлении продолжаем в нынешней поездке», — отметил губернатор.

Павел Малков презентовал потенциал Рязанской области в Китае. Об этом он написал в своем личность Telegram-канале.

«Полгода назад приезжали в КНР с основной задачей — увеличение экспорта рязанских товаров на китайский рынок. Работу в этом направлении продолжаем в нынешней поездке», — отметил губернатор.

14 октября в Пекине при поддержке посольства и торгового представительства РФ в КНР рязанская делегация презентовала потенциал региона. Малков подчеркнул, что Китай является основным внешнеэкономическим партнером региона. В 2023 году с ним нарастили экспорт более чем на 30%.

«Подписали меморандум о взаимопонимании между Рязанской областью и китайской провинцией Гуйчжоу. Планируем сотрудничество по различным направлениям: от экономического взаимодействия до культуры и туризма. Впереди насыщенная программа, предстоит ряд важнейших встреч и переговоров между нашей делегацией, представителями рязанского бизнес-сообщества и партнерами из Китая», — заключил губернатор.