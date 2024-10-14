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На улице Вокзальной в Рязани появится еще один светофор
Устройство установят до 28 ноября.

На оборудование нерегулируемого пешеходного перехода на улице Вокзальной выделили миллион 760 тысяч 920 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах указывается, что светофоры Т.7, мигающие желтым цветом, дорожные знаки, лежачие полицейские, тротуары и дорожную разметку для нерегулируемого пешеходного перехода установят около дома № 89 на улице Вокзальной.

Подрядчик должен будет согласовать с управлением дорожного хозяйства администрации и ГАИ проект организации дорожного движения транспорта и пешеходов во время строительства.

Светофорный комплекс установят до 28 ноября.

Фото — скриншоты сервиса «Яндекс-карты».