Малков рассказал о благоустройстве Черезовских прудов в Рязани

Работы провели благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Черезовские пруды в Рязани за два года превратились в современный удобный парк благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом в понедельник, 14 октября, заявил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Города и села Рязанской области преображаются благодаря участию в проекте „Формирование комфортной городской среды“. Жители сами выбирают, какое пространство обновить», — написал глава региона.

Он добавил, всего в этом году обустроят 28 объектов в 18 муниципалитетах. На 17 площадках работы уже завершены. Благоустроенные территории постепенно объединяются в кластеры.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черезовских прудах появится смотровая площадка. 26 сентября на территории городского пространства установили скульптуру «Уточки».