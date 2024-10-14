Компания «Капитал» организовала праздник в честь 95-летия образования Рязанского района

14 сентября в селе Заокское состоялось праздничное мероприятие, посвященное «95-летию образования Рязанского муниципального района». Торжественное событие, объединяющее жителей и гостей региона, организовали при активной поддержке одной из ведущих строительных компаний области «Капитал — строитель жилья».

Наш район славится своей богатой историей, глубокими традициями и упоительными пейзажами. Окруженный лесами и обрамленный величественной рекой Ока, он по праву занимает лидирующие позиции среди всех районов области и привлекает внимание туристов со всех уголков страны. В прошлом году более 800 тысяч человек посетили наш район, и эта цифра только растет.

Здесь можно увидеть не только широко известные достопримечательности, такие как Рязанский Кремль, музей-заповедник С.А. Есенина и Свято-Иоанно-Богословский монастырь, но и множество других удивительных мест. Каждый год в нашем районе открываются новые горизонты и направления.

Компания «Капитал — строитель жилья» активно участвует в жизни Рязанского района, способствуя его процветанию и развитию. Благодаря таким инициативам он становится еще привлекательнее для жителей и гостей, радует своими достижениями и перспективами.