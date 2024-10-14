Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
Срд, 16
ЦБ USD 96.07 -1.17 12/10
ЦБ EUR 105.11 -1.4 12/10
Нал. USD 95.35 / 95.91 14/10 14:55
Нал. EUR 103.81 / 105.27 14/10 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
9 975
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
32 661
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
21 011
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
24 182
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Компания «Капитал» организовала праздник в честь 95-летия образования Рязанского района

14 сентября в селе Заокское состоялось праздничное мероприятие, посвященное «95-летию образования Рязанского муниципального района». Торжественное событие, объединяющее жителей и гостей региона, организовали при активной поддержке одной из ведущих строительных компаний области «Капитал — строитель жилья».

Наш район славится своей богатой историей, глубокими традициями и упоительными пейзажами. Окруженный лесами и обрамленный величественной рекой Ока, он по праву занимает лидирующие позиции среди всех районов области и привлекает внимание туристов со всех уголков страны. В прошлом году более 800 тысяч человек посетили наш район, и эта цифра только растет.

Здесь можно увидеть не только широко известные достопримечательности, такие как Рязанский Кремль, музей-заповедник С.А. Есенина и Свято-Иоанно-Богословский монастырь, но и множество других удивительных мест. Каждый год в нашем районе открываются новые горизонты и направления.

Компания «Капитал — строитель жилья» активно участвует в жизни Рязанского района, способствуя его процветанию и развитию. Благодаря таким инициативам он становится еще привлекательнее для жителей и гостей, радует своими достижениями и перспективами.