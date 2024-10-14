Касимовский приборный завод отметил свой юбилей

Касимовский приборный завод (КПЗ) — филиал Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорацию Ростех) отметил 60-летие со дня основания предприятия. Торжественное мероприятие, на котором чествовали заводчан, прошло во Дворце культуры города Касимова.

Со знаменательной датой коллектив предприятия поздравили генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов, директор по товарам гражданского назначения — директор Касимовского приборного завода Валерий Караваев, а также представители региональных органов власти: первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Елена Кузина, помощник депутата Рязанской областной Думы Александр Щербаков, исполняющий обязанности главы Касимовского муниципального округа, глава администрации города Касимова Иван Бахилов.

В зале присутствовали работники предприятия, заслуженные ветераны труда завода — те, кто трудится в настоящее время, и пенсионеры, а также представители организаций-партнеров.

«Сегодня на касимовской земле большой праздник — мы отмечаем 60-летие Касимовского приборного завода, который все эти годы работает на благо родного края, на благо нашей страны.

Предприятие стремится соответствовать требованиям времени и неуклонно продвигается по пути расширения номенклатуры выпускаемых изделий. За последние два года ежегодный рост выручки по гражданской продукции составил более 25%, а к 2030 году мы планируем увеличить ее в два раза относительно текущего года.

За всеми достижениями Касимовского приборного завода стоят люди, трудовой коллектив — высокопрофессиональный, ответственный, дружный и сплоченный. Сердечно поздравляю каждого работника предприятия, а также и всех ветеранов завода со знаменательной датой. Благодарю вас за доблестный труд, за преданность родному предприятию. Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии счастья и благополучия! Пусть Касимовский приборный завод приумножает свои достижения и впредь продолжает держать марку!», — сказал в своем приветственном выступлении генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Лучшим заводчанам вручили награды региональных органов власти, КРЭТ и ГРПЗ. Награждение чередовалось с творческими номерами вокальных и хореографических ансамблей города Касимова.

Всего в рамках празднования 60-летия предприятия было награждено более сорока человек. К памятной дате на заводе также открыли обновленный музей-шоурум и провели встречу с ветеранами.

Касимовский приборный завод образован в 1964 году. В настоящее время это одно из градообразующих предприятий города Касимова Рязанской области. Предприятие занимает прочные позиции на рынке медицинской техники и оборудования, а также развивает новое направление деятельности — производство электрозарядных станций для электротанспорта. Завод производит более восьмидесяти наименований продукции.