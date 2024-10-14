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Эксперт оценил сроки снятия санкций с России
Экс-исполнительный директор МВФ исключил скорое снятие санкций с России. Паулу Ногейра Батиста заявил, что не видит этого в обозримом будущем.

Эксперт оценил сроки снятия санкций с России. Об этом пишет «Газета.ру».

Экс-исполнительный директор МВФ исключил скорое снятие санкций с России. Паулу Ногейра Батиста заявил, что не видит этого в обозримом будущем.

«Вопрос конфликта на Украине может быть решен, но отношения России с Западом останутся испорченными надолго, по моему мнению», — заявил он.

Экономист добавил, что на текущий момент Запад сохраняет враждебную политику в отношении РФ.